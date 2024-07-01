Герой России Баксиков провел для молодогвардейцев курс молодого бойца

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В День ветеранов боевых действий Герой России Расим Баксиков провел для активистов Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» курс молодого бойца. Занятие состоялось на базе Кадетской школы имени Б. К. Кузнецова, сообщает пресс-служба организации.

Молодогвардейцы прошли единую полосу препятствий — так называемое упражнение №45. Оно включает бег на дистанцию 100 метров, перепрыгивание широкого рва, змейку, преодоление стены, разрушенной лестницы, окна и разрушенного моста.

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

«Я считаю, что это упражнение должен пройти и знать каждый. Это действительно один из путей спортивного и патриотического воспитания», — заявил Расим Баксиков.

«Активисты преодолевали армейскую полосу препятствий. Для ребят это был первый такой опыт, все получили много новых знаний, навыков, умений. Особенно интересно было слушать наставления и напутственные слова от человека, который совершил подвиг», — прокомментировал мероприятие руководитель «Молодой Гвардии» Республики Татарстан Руслан Шигабуддинов.

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Герой России Баксиков рассказал молодогвардейцам, как бороться со страхом.