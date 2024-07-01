Герой России Баксиков рассказал молодогвардейцам, как бороться со страхом

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В День ветеранов боевых действий в рамках проекта «Наставник Z» Герой России Расим Баксиков встретился в Штабе общественной поддержки «Молодой гвардии Единой России» с активистами организации и провел для них урок мужества. Об этом сообщает пресс-служба движения.

Гость поведал участникам встречи о своей службе, изложил свое понимание того, зачем надо помогать военным, затронул понятие патриотизма и тему шефской помощи. В завершение мероприятия он ответил на вопросы собравшихся.

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

«Рассказал <...>, что такое страх, как мы боремся с ним. Ребят в основном интересует, что там вообще происходит за ленточкой, как это происходит. В конце встречи ответил на вопросы», — заметил Расим Баксиков.

«В рамках встречи Расим Рашидович поделился своими рассказами о зоне проведения специальной военной операции. Ребята задавали много различных вопросов, связанных с военным делом, с ролью женщин в СВО. Встреча прошла очень продуктивно и интересно!» — заявил в свою очередь руководитель «Молодой гвардии» Республики Татарстан Руслан Шигабуддинов.

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

По задумке организаторов, проект «Наставник Z» представляет собой комплексную программу, нацеленную на интеграцию в общество ветеранов и формирование патриотических ценностей среди молодежи. Его инициаторы рассчитывают создать условия для активного участия ветеранов в общественной жизни, обмена опытом и ценностями между ветеранами и молодежью, а также для «формирования патриотических ценностей и активности среди молодежи».