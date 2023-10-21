В Казани отгремел заключительный гала-концерт зонального этапа «Безнең заман»

В Казани состоялся заключительный гала-концерт зонального этапа XI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». В этом году конкурс привлек более 600 самобытных артистов, работающих на предприятиях и организациях республики.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Проект важен для развития творческого потенциала молодых сотрудников предприятий. Он очень значим для республики. Мы видим, что у участников с каждым годом растет профессионализм, творческие компетенции. Команды приходят с одной целью — победить, и это развивает сплоченность в коллективе. На сцене участники совершенствуют свои навыки в творчестве, благодаря этому есть стимул совершенствоваться и на работе», — заметил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Первые отборочные этапы проекта прошли в Набережных Челнах и в Альметьевске, сегодня участники встретились на казанской сцене. Всего было представлено 16 команд, которые поборются за победу в общекомандном зачете и Гран-при фестиваля.

«Мы часто видимся с участниками фестиваля на производственных площадках, в цехах, в лабораториях. Сегодня самые талантливые ребята из нашей молодежи раскроют свои способности, свои дарования. Они наше будущее», — отметил заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Молодежь представила свои таланты в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы». Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале фестиваля, который запланирован на 17-18 ноября и состоится в КРК «Пирамида».

В этом году фестиваль посвящен Году национальных культур и традиций, который был объявлен в Татарстане Раисом РТ Рустамом Миннихановым. По этому случаю на сцене было представлено много разнообразных национальных музыкальных номеров. Зажигательные танцы и песни разных народов Поволжья поспособствовали погружению публики в атмосферу молодой энергии, азарта и творческой свободы.

Номера оценивало компетентное жюри под председательством заслуженной артистки России и народной артистки Татарстана Резеды Галимовой в составе сопредседателя — лауреата премии Правительства России в области культуры, генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова, художественного руководителя студии театра танца «Дорога из города» Лилии Багаутдиновой и других.

Стоит отметить, что в рамках фестиваля эксперты проведут круглые столы и серию мастер-классов для участников.

Призовой фонд составляет 4 млн рублей. Обладатель Гран-при получит денежный приз в размере 500 тыс. рублей, обладатель спецприза «Герой нашего времени» — 350 тыс. рублей. Кроме того, команды-победители будут поощрены уникальными медалями, кубками и ценными призами.

Фестиваль «Наше время — Безнең заман», учрежденный Министерством промышленности и торговли РТ и Министерством по делам молодежи РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.