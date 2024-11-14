Герои России Баксиков и Алыков провели Урок мужества в Алексеевском районе РТ

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

В рамках «Вахты памяти героев» в Алексеевской средней школе №2 прошел Урок мужества, на который были приглашены два Героя России — участник СВО, депутат Госсовета РТ седьмого созыва Расим Баксиков и летчик-испытатель, прошедший Афганистан, Марат Алыков.

В актовом зале гостей встречали учащиеся трех школ района. Они были очень активны, задавали гостям множество вопросов. Особенно их интересовало, за какие заслуги были присвоены эти высокие звания.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Марат Алыков продемонстрировал документальный фильм о героях Советского Союза, летчиках Михаиле Водопьянове и Анатолии Ляпидевском, которые участвовали в операции по спасению челюскинцев. Этот фильм помог ребятам понять, с какими трудностями сталкиваются летчики.

Затем Алыков рассказал о своей биографии, службе и ответил на вопросы школьников.

«Сейчас у вас очень интересный возраст. Это время, когда нужно определиться с профессией, которой потом и посвятить свою жизнь. Позже вы сможете изменить свою жизнь, выбрать другую профессию, но любому делу нужно отдавать всего себя. Не сидите сложа руки, постоянно учитесь. И тогда вы сможете достичь успехов в любой области», – напутствовал он ребят.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Баксиков в ходе беседы с детьми акцентировал внимание на важность знания истории своей страны. По его словам, именно с изучения истории начинается любовь к Родине.

«Патриотизм начинается с истории страны. Зная о том, что происходило раньше, мы можем более объективно оценивать события, происходящие вокруг нас сейчас. Мы отчетливо видим врага и своих, понимаем причины различных ситуаций и можем сами решать, кто прав, а кто нет», — отметил он.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Он также поделился своими воспоминаниями о службе, рассказав, что чувствовал, когда шел в бой, и как адреналин начинает зашкаливать даже у опытных бойцов, когда они приближаются к линии боевого соприкосновения на танках.

«Очень часто нас, танкистов, встречали заградительным огнем, и снаряды падали прямо перед колонной или танком. В такие моменты мы понимали, что от каждого из нас зависит жизнь товарищей. У каждого из нас есть родные и близкие, которых мы должны защищать. У нас есть приказ. Поэтому, несмотря на страх, который есть у всех, важно направить его в нужное русло и продолжать выполнять приказ, отстаивая свои позиции», — подчеркнул Герой России.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

После урока мужества гости познакомились с активом школы и узнали о том, какая патриотическая деятельность проводится в стенах учебного заведения.

На прощание Расим Баксиков и Марат Алыков оставили свои отзывы и пожелания в книге почетных гостей школы и сфотографировались с учениками.

Герои России также посетили подростковый клуб «Юнармеец» в селе Билярск, в работе которого когда-то принимал участие Расим Баксиков. Там они пообщались с юными патриотами, поделившись своим мнением о том, почему важно любить и защищать свою Родину.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

Гости побывали и в молодежном центре «СинЭнергия», где также пообщались с молодежью.

Татарстан уже второй год подряд встречает Героев России в рамках «Вахты памяти героев». С 13 по 16 ноября в республике пройдет 17 «Уроков мужества» в кадетских школах, детских лагерях и учебных заведениях Казани и в нескольких районах, включая Алексеевский.

Главная цель этой акции — патриотическое воспитание молодежи. Герои России проведут беседы с учениками старших классов школ, студентами и курсантами.

Фото предоставлено Еленой Ахманаевой

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