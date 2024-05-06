Германия отозвала для консультаций посла в Москве из-за обвинений в кибератаке

Власти ФРГ отозвали для консультаций посла в Москве Александра графа Ламбсдорффа из-за подозрений в причастности России к кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии. Об этом заявила журналистам представитель немецкого Министерства иностранных дел, передает ТАСС.

«<...> министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла Ламбсдорффа. Он будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернется в Москву», — отметила представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Ранее, 3 мая, временного поверенного в делах России в Германии вызвали в немецкий МИД из-за произошедшей в 2023 году кибератаки на ресурсы СДПГ. Представитель Правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер со ссылкой на немецкие спецслужбы заявил, что за атаку ответственна группировка APT28, которая «может быть связана с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России», отмечает издание Bild.

Кроме того, Бюхнер возложил на APT28, известную еще и как Fancy Bear, ответственность за хакерскую атаку на Бундестаг в 2015 году, в результате которой оказались похищены не менее 16 гигабайт данных. Российский временный поверенный категорически отверг обвинения немецкой стороны.

В июне 2023 года в СДПГ рассказали, что учетные записи электронной почты членов правления партии оказались взломаны, и не исключили «утечки данных из отдельных почтовых ящиков».

Накануне Чехия официально отозвала своего посла из России, о чем сообщал «Татар-информ».