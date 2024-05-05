Чехия официально отозвала своего посла из России

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька официально отозван из РФ. Об этом со ссылкой на чешский МИД сообщает ČTK.

Пивонька уехал из России еще в 2022 году, однако официально он покинет пост только в конце этого месяца.

В настоящее время во главе дипмиссии в Москве фактически стоит временный поверенный в делах Ян Ондржейка.

В дальнейшем власти страны планируют направить в Россию нового посла. По данным местных СМИ, пост может занять экс-замглавы Минобороны Чехнии Даниэл Коштовал.

Глава чешского МИД Ян Липавский сообщил, что кандидатура нового посла пока не утверждена, и отметил, что не может назвать сроков, в которые тот прибудет в Москву. Также он ответил на вопрос о присутствии представителя Чехии на инаугурации Президента России Владимира Путина.

«Не думаю, что нынешнее состояние отношений между Чехией и Россией соответствуют тому, чтобы наш действующий временный поверенный в делах, которым является господин Ондржейка, представлял Чехию на такой церемонии», — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, что инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Подробнее о планах главы государства на следующую неделю ранее сообщил «Татар-информ».