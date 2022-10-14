Spiegel: Швеция отказалась делиться итогами расследования аварии на «Северных потоках»

Швеция не захотела делиться с ФРГ и Данией результатами расследования аварии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» из-за высокого уровня секретности. Об этом пишет Der Spiegel, сообщает ТАСС.

Издание пишет, что Швеция отказалась присоединяться к международной совместной следственной группе и мотивировала это тем, «что уровень секретности результатов ее расследования является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами».

Комментируя данное решение, Берлин выразил надежду на то, что все еще надеются на сотрудничество с местными властями. Теперь следователи из Германии должны будут сначала оценить изображения подводного беспилотника Бундесвера Sea Cat. Отмечается, что на них виден более крупный кратер, свидетельствующий о мощном взрыве. Также трубопровод был полностью перебит на большей протяженности — его части могло смыть течением после ЧП. Согласно первоначальному анализу германских властей, для взрыва потребовалось взрывное устройство мощностью, сопоставимой 500 кг тротила.

Ранее сообщалось, что Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования по «Северным потокам».