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Герман Греф осмотрел новое здание театра Камала
Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф осмотрел новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Для главы Сбербанка провели экскурсию как внутри, так и снаружи здания. Грефа сопровождали вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и директор театра Камала Ильфир Якупов.
Победитель международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала был определен в феврале 2022 года. Им стал русско-немецко-японский консорциум Wowhaus. Само строительство началось в 2023 году.
Новое здание театра возведено на берегу озера Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Для фасадов нового здания спроектирована уникальная конструкция, включающая более тысячи уникальных стеклянных деталей.
Новая площадка включает четыре сцены: блэкбокс, цифровизованный, классический и «восточный» (круглый) залы. Начать осваивать новое здание камаловцы ранее собирались в конце октября.
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