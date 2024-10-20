Пресс-служба театра Камала про новое здание: Более тыс. уникальных стеклянных деталей

Новое здание театра Камала на берегу озеро Кабан в Казани начали строить в 2023 году, а ввод помещения в эксплуатацию назначен на 22 октября 2024 года. Как известно, проект выбран из 537 предложенных на конкурс вариантов из 14 стран.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы театра Ильшат Латыпов сообщил, что для фасадов нового здания спроектирована уникальная конструкция.

«На фасаде 19 треугольников, а на треугольниках 1057 уникальных стеклянных деталей — треугольников, многоугольников — ни один из которых не повторяется по своей геометрии. Сторона самого большого треугольника достигает 80 метров в длину. Максимальная высота стекла – 6 метров, а самая большая консоль кровли, та, что будет вынесена без опор, достигает 20 метров. Общая площадь остекления фасада – около 9 тысяч квадратных метров», — сказал он.

⁠В проекте интерьера театра предусмотрено 16 стен-лепестков высотой до 11,4 метров.

«Каждый из лепестков обозначает вход в один из сценических залов и передает его характер», — пояснили в пресс-службе. Восточный зал оформлен элементами в виде монет, вдохновленное татарской кольчугой и украшением изю.

«Гипсовые монеты изготовлены в Татарстане, они обеспечивают необходимое отражение звука, а вес каждой — 40 кг. Всего в театре 2 411 таких монет: 1256 в зале и 1155 в фойе», — поделился подсчетами Ильшат Латыпов.

Как стало известно, камаловцы начнут осваивать новую площадку уже в начале следующей недели, официально эту информацию в театре не подтвердили, но и не опровергли.

«В октябре и ноябре спектакли театра Камала играются на Большой и Малой сценах по адресу ул. Татарстан, 1. О дате переезда и официального открытия театра в новом здании информация будет объявлена позднее», — прокомментировали коллеги в пресс-службе культурного учреждения.

фото: пресс-служба театра Камала