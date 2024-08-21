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Театр Камала переедет в новое здание в конце октября
Очередной, 119-й сезон театр имени Галиасгара Камала встретит в старом здании, но уже в октябре переедет на новую площадку. Об этом камаловцы рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В последний раз мы открываем сезон в этом (старом — прим. Т-и) здании. Поэтому открытие этого сезона для нас ответственное, особенное. Уже следующий, юбилейный, 120-й сезон будет в новом здании. Раис Республики Татарстан [Рустам Минниханов] назначил срок — в конце октября мы должны переехать», — сообщил главный режиссер ТГАТ имени Г. Камала Фарид Бикчантаев.
Традиционно 23 августа в старом здании театра Камала покажут легендарный спектакль «Голубая шаль» по пьесе Карима Тинчурина. Уже в новом здании для зрителя готовят ряд премьерных постановок, однако часть своего репертуара театр потеряет.
«Уходит старое поколение [актеров]. Поэтому ушло „Здравствуй, мама, это я!", ушло „Запоздалое лето", ушли „Любишь, не любишь..." и „Дорога". Эти четыре спектакля мы оставили», — пояснил Фарид Бикчантаев.
Новая площадка включает четыре сцены. Каждая из них по-своему уникальна: блэкбокс, цифровизованный, классический и «восточный» (круглый) залы. Такие возможности предполагают расширение репертуара и ускорение темпов работы. По мнению директора театра Ильфира Якупова, это станет возможным только через пять — десять лет.
«Нужен больший репертуар. Когда мы сможем в каждом зале ежегодно готовить по три премьеры, пройдет пять или десять лет», — заметил Якупов.
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