Герцог пригласил Путина принять участие в открытии Музея еврейского бойца

Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил своего российского коллегу Владимира Путина принять участие в открытии Музея еврейского бойца времен Второй мировой войны. Герцог озвучил приглашение во время телефонного разговора, который состоялся сегодня, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Президента Израиля.

Во время разговора Путин и Герцог поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили ряд актуальных вопросов повестки двустороннего сотрудничества, о чем сообщало ИА «Татар-информ». В их числе — сохранение исторической правды о Второй мировой войне, а также противодействие попыткам пересмотра ее итогов.

В пресс-службе Президента Израиля сообщили, что Путин пригласил Герцога в ближайшее время посетить Россию. Поблагодарив российского лидера, он, в свою очередь, пригласил его принять участие в открытии Музея еврейского бойца времен Второй мировой войны имени Хаима Герцога. Церемония запланирована на 2022 год.

Ранее, на встрече 22 октября с Президентом России Владимиром Путиным, Премьер-министр Израиля рассказал главе российского государства, что в стране завершается строительство нового музея памяти евреев-солдат, которые участвовали во Второй мировой войне в составе Красной армии.