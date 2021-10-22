Беннет на встрече с Путиным: Россию и Израиль связывают особые отношения

Отношения России и Израиля носят особый характер, так как они построены на совместном прошлом, настоящем и будущем. Об этом заявил Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отношения с Россией — и в эти дни мы как раз символически отмечаем 30 лет их восстановления — это очень особые отношения для Израиля и из-за совместного прошлого, и из-за настоящего и будущего. Мы очень хорошо помним прошлое, те огромные усилия, которые предпринял российский народ и Красная армия для победы над нацистской Германией во Второй мировой войне», — сказал глава израильского Правительства.

Он обратил внимание на то, что многие в Израиле видят своей задачей передать будущим поколениям то чувство благодарности, которое представители старшего поколения испытывают по отношению к России.

«Например, памятник российскому воину в Нетании, памятник блокадникам Ленинграда в Иерусалиме — это те два памятника, в открытии которых Вы, господин Президент, принимали участие в свое время в Израиле. Как человек, который уделял очень много внимания изучению истории, я не могу не оценить тот огромный вклад и усилия, ту огромную цену, которую заплатил российский народ для Победы», — отметил Беннет.

Премьер-министр Израиля также рассказал Путину, что в стране завершается строительство нового музея памяти евреев-солдат, которые воевали во Второй мировой войне в составе Красной армии. Их насчитывалось около полумиллиона.

«У нас в Израиле есть миллион „послов“, которые говорят на русском языке. Они вносят огромный вклад в Государство Израиль, очень влияют на него — той культурой, которую они привезли, своей ментальностью, культурой работы и теми успехами, которых они добиваются», — добавил он.