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Ру Тат
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Официальная хроника
24 декабря 2021  14:36

Президенты России и Израиля обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года

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Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили сегодня по телефону Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Путин и Герцог поздравили друг друга с наступающим Новым годом, а затем обсудили ряд актуальных вопросов повестки двустороннего сотрудничества. 

Особый акцент в разговоре был поставлен на задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, а также на противодействии попыткам пересмотра ее итогов.

Стороны договорились о продолжении личных контактов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин в Сочи встретился с новым главой Правительства Государства Израиль Нафтали Беннетом.

#Владимир Путин #Израиль
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