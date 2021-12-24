Президенты России и Израиля обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили сегодня по телефону Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Путин и Герцог поздравили друг друга с наступающим Новым годом, а затем обсудили ряд актуальных вопросов повестки двустороннего сотрудничества.

Особый акцент в разговоре был поставлен на задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, а также на противодействии попыткам пересмотра ее итогов.

Стороны договорились о продолжении личных контактов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин в Сочи встретился с новым главой Правительства Государства Израиль Нафтали Беннетом.