Гепатит B, астма и внезапная смерть: врачи рассказали о вреде вейпов для детей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Все больше подростков начинают курить вейпы, к наркологам обращаются родители с детьми 11 и 12 лет, у которых в столь юном возрасте самая настоящая зависимость. На пресс-конференции «Татар-инфома» ведущие врачи Татарстана объяснили, чем именно для здоровья вредны модные поды для курения.

Доцент кафедры факультетской педиатрии КГМУ Ильдус Лутфуллин рассказал, по России курят порядка 6,5% детей от 15 до 17 лет, однако далеко не каждый подросток готов признаться, что любит вейпы, сигареты или кальяны. Поэтому врач уверен, что цифра на самом деле больше.

Ильдус Лутфуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Курение подрывает здоровье в самом молодом возрасте. У подростков есть своя специфическая опасность курения, она связана с какими-то особенностями когнитивного развития. Есть доказательство тому, что подростковое курение увеличивает риск когнитивных нарушений, дефицита внимания, гиперактивности», – рассказал доктор.

Ильдус Лутфуллин подчеркнул, что все чаще дети курят именно вейпы. Есть миф, что они безвредны, однако научные исследования это не подтверждают. И модное поверие, что с помощью электронных устройств можно бросить курить, также ошибочно.

«Есть два заболевания, которые доказано связаны с курением вейпов, это облитерирующий бронхиолит и бронхиальная астма у детей. И то и другое – это заболевание легочной системы. Также курение вейпов может быть связано с артериальной гипертензией – повышенным давлением у детей. Стоит подчеркнуть, что курящий вейп подросток – это всегда социальная опасность. Значит, он находится не там, возможно, в плохой компании, которая его утащит дальше. Не будем также забывать про туберкулез и гепатит B – когда они курят один и тот же вейп, могут быть трещинки на губах у одного подростка и у другого, маленький обмен слюной и кровью могут привести к заражению этими инфекциями», – подчеркнул педиатр.

Главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главврача Республиканского клинического наркодиспансера по детской наркологии Степан Криницкий объяснил, что зависимость от никотина наступает, когда человек чувствует, что через определенное время хочется повторить действие снова, то есть появляется тяга. Механизм един для детей и взрослых.

Степан Криницкий Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Никотин вызывает выброс дофамина, без дофамина человеку тяжело. Когда человек курит, он получает некоторую порцию этого гормона и удовлетворение. Потом депо истощается, поскольку произошел одномоментный выброс, и через полтора-два часа у курильщика наступает абстиненция, то есть не хватает этого дофамина», – отметил нарколог.

Степан Криницкий подчеркнул, что по последним исследованиям самый большой вред от вейпов и других электронок наносят нагревающиеся внутри них спирали из тяжелых металлов – это свинец, вольфрам, олово, марганец, мышьяк. Из других металлов создать спираль не получится, потому что она расплавиться.

Ильдус Лутфуллин подчеркнул, что также для детей опасно пассивное курение, когда оба или один из родителей курит. Если мама или папа курит при маленьком ребенке, то вероятность внезапной детской смерти гораздо выше.

«Маленький ребенок до года даже не должен чувствовать запах табака, потому что нарушается его дыхательный центр, и он завтра может не проснуться», – подчеркнул педиатр.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о синдроме внезапной детской смерти.