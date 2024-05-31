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В Татарстане дети и молодежь стали курить чаще на 15%
Молодежь и дети Татарстана все чаще стали зависеть от никотина из-за вейпов и электронок. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера по детской наркологии Степан Криницкий.
«За 2023 год число курильщиков выросло примерно на 15%. Это были исследования среди молодежи до 25 лет – это самый опасный возраст, впитывающий в себя все новые явления в мире никотина – электронные средства доставки никотина, известные как электронные сигареты, вейпы и парообразователи», – отметил врач.
Степан Криницкий подчеркнул, что среди курильщиков много детей. К нему обращались родители с детьми 11 и 12 лет.
«Причем обращались дети, не просто с запросом “один раз попробовал”. Ребенок уже заявляет: “Я уже не могу бросить”. Это уже зависимость и сфера приложения наших рук», – подчеркнул врач.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Госдуму внесли проект закона о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в России. Об этом сообщил один из авторов документа Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.
«Сегодня вносим в Госдуму совместный межфракционный законопроект, предусматривающий тотальный запрет вейпов», – написал парламентарий в посте.
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