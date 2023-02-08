Геофизики предупредили о риске новых подземных толчков из-за сдвига Аравийской плиты

Смещение Аравийской плиты (географически соответствует Аравийскому полуострову) по отношению к Анатолийской (тектоническая плита, которая почти вся расположена на территории Турции) во время недавнего землетрясения может привести к новым подземным толчкам. Об этом рассказала геофизик и сейсмолог, кандидат физико-математических наук Анна Люсина, передает РБК.

«Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной, и эта активность распространяется и на другие части плиты. <...> То есть перераспределение напряжений может привести к тому, что появятся новые землетрясения на довольно удаленных территориях», — объяснила Люсина.

Сходное предположение высказал в разговоре с ТАСС сотрудник Национального института геофизики и вулканологии и Национального центра исследований Италии Гуидо Вентура. Исследователь отметил, что «афтершоки после таких мощных землетрясений обычно продолжаются месяцы» и надо будет наблюдать за «миграцией подземных толчков».

По словам Вентуры, необходимо «смотреть, как будет развиваться сейсмическая последовательность, то есть активизировалась только зона соприкосновения или будет расширение к югу или востоку — на зону Мертвого моря и Кипра и к горной цепи Загрос в Ираке». Там могут возникнуть землетрясения, но это станет ясно только после примерно двух недель наблюдений.

Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони сообщил, что мощное землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты примерно на три метра.