Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит

Мощное землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты примерно на три метра, сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera.

Как пояснил ученый, Аравийская плита сдвинулась к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите. Относительно Сирии Турция сдвинулась на 5-6 метров, отмечает Дольони, однако наиболее точные данные будут доступны в ближайшие дни после наблюдений спутниками.

По словам ученого, все произошло за несколько десятков секунд. Массивный разлом охватил территорию длиной 190 километров и шириной 25 километров, сильно сотрясая землю. Последовательность толчков достигла двух самых интенсивных пиков с интервалом в девять часов.

«Но на самом деле земля продолжала сотрясаться и разрушаться с часто значительной интенсивностью в 5-6 градусов по шкале Рихтера», – отмечает ученый, добавив, что пока накопленная энергия не будет высвобождена, толчки продолжатся.

Напомним, по последним данным, в результате землетрясений в Турции количество погибших от землетрясений в Турции превысило 3,5 тыс. человек, районы землетрясения объявлены зоной ЧС, в них введено чрезвычайное положение.