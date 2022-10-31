Генштаб ВС РФ: Срочников осеннего призыва не будут отправлять в зоны СВО

Срочников, которых призовут во время осеннего призыва, не будут отправлять на службу в присоединенные регионы ЛДНР и не будут привлекать к спецоперации на Украине. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, как из Казани на следующий этап боевого слаживания отправляют еще одну группу мобилизованных.

Напомним, в прошлую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину о завершении в России частичной мобилизации.