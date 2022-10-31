news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
31 октября 2022  09:13
Павел Климчак

Генштаб ВС РФ: Срочников осеннего призыва не будут отправлять в зоны СВО

news_top_970_100

Срочников, которых призовут во время осеннего призыва, не будут отправлять на службу в присоединенные регионы ЛДНР и не будут привлекать к спецоперации на Украине. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, как из Казани на следующий этап боевого слаживания отправляют еще одну группу мобилизованных. 

Напомним, в прошлую пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину о завершении в России частичной мобилизации.

#призыв #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100