«Я вернусь к дочке с победой»: мобилизованных татарстанцев проводили из танкового училища

Из танкового училища Казани на следующий этап боевого слаживания сегодня отправился 1232-й мотострелковый полк мобилизованных. Для них организовали митинг-концерт, на котором выступили заслуженные артисты РТ. Поддержать ребят пришли их близкие. Каков настрой мобилизованных и с чем они отправляются в зону СВО – в репортаже «Татар-информа».

Близкие мобилизованных ждали, когда окончится официальная часть, чтобы подойти к своим мужьям и сыновьям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вы – боевые братья, прикрывайте друг другу спины и выручайте из беды»

Несмотря на сильный ливень, церемония официально началась с вынесения знамен Казанского танкового училища и флагов России и Татарстана. Близкие мобилизованных стояли за ограждениями и наблюдали за своими мужчинами. Они ждали той минуты, когда окончится официальная часть и они смогут подойти к своим мужьям и сыновьям.

Когда построение 1232-го мотострелкового полка закончилось, началась официальная часть митинга-концерта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

И вот когда построение 1232-го мотострелкового полка закончилось, началась официальная часть митинга-концерта. С обращением выступил начальник Казанского танкового училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

«Мы провели с вами несколько этапов формирования полка и боевого слаживания. Вы полностью готовы, сформированы и обеспечены всеми основными видами вооружения и амуницией. По прибытии в район сосредоточения, в Ростовскую область, вы продолжите свое совершенствование. Вы – боевые братья! Каждый стоящий с вами в строю – это ваш брат, вы должны так к нему и относиться. Чувствовать локоть товарища, прикрывать ему спину и выручать из беды. И главное, помните: командир – это ваш лидер, его нужно поддержать и выполнять его приказы четко и быстро. Без этого победы не будет, все в ваших руках», – обратился к призывникам Кулаков.

Генерал-майор Кулаков поздравляет подполковника Кочеткова с присвоением внеочередного звания полковника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После напутственных слов начальник Казанского танкового училища со сцены объявил, что приказом министра обороны РФ заместитель командира 1232-го мотострелкового полка подполковник Владимир Кочетков освобождается от должности. Но только потому, что ему присваивается внеочередное звание полковника. Теперь уже Кочетков вышел на сцену, где Кулаков поздравил его и поблагодарил за службу.

После к мобилизованным обратилась заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Мы гордимся вами и ждем с победой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хочу пожелать вам доброй дороги и напомнить, что мы ждем вас. Весь Татарстан ждет вас с победой. Мы гордимся вами и уверены в вас!» – сказала она.

В завершение официальной части выступил начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Михаил Матвеевский: «Ратных успехов и скорейшего возвращения с победой!» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Прапорщики, сержанты, солдаты, вы готовы к выполнению задач специальной военной операции. От имени главнокомандующего Сухопутными войсками, Военного совета Главного командования Сухопутных войск я желаю вам крепкого здоровья, ратных успехов и скорейшего возвращения с победой!» – поздравил Матвеевский.

После напутственных слов для мобилизованных начался концерт. Военнослужащие подпевали артистам, некоторые пританцовывали. С самым, пожалуй, позитивным настроем вышла на сцену заслуженная артистка РТ Марина Карпова. В какой-то момент она спустилась со сцены и пошла к мобилизованным. Военнослужащие очень обрадовались, жали руку артистке, некоторые обнимались с ней во время выступления.

Заслуженная артистка РТ Марина Карпова выступает перед мобилизованными Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня меня провожает дочка. Мы победим, и я к ней вернусь»

После концерта родственники мобилизованных подошли к своим мужчинам. Не обошлось без слез и трепетных объятий.

Участников митинга-концерта пустили к их мобилизованным родственникам Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В стороне от всех собрали командиров батальонов, чтобы разъяснить им боевые задачи. В этот момент к одному из военнослужащих подбежала дочка. Она не понимала важности момента и просто хотела его обнять. Командир не стал обращать на это внимания, а отец попросил дочку пару минут подождать его в стороне.

Один из военнослужащих общался на плацу со своей дочкой. Он поделился с корреспондентом агентства своими мыслями.

«Меня сегодня провожает дочка. Я хочу, чтобы все скорее закончилось. Я вернусь к ней с победой. Когда объявили о частичной мобилизации, отреагировал спокойно, призвали и пошел», – рассказал Рустам.

Военнослужащий Рустам: «Я вернусь к дочке с победой» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Мобилизованным передавали пакеты с дополнительной одеждой и любимой едой. Казанец, отец одного из военнослужащих, рассказал, что хотел порадовать сына сладостями.

«Пусть он покушает сейчас, в следующий раз неизвестно когда удастся что-то передать. Даже если в автобусе все съест с друзьями, мне уже на душе лучше станет», – объяснил мужчина.

К сожалению, не все смогли приехать и попрощаться с близкими лично. Многие военнослужащие разговаривали с родственниками по телефону, на их лицах были улыбки.

Мама провожает солдата Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После того как мобилизованным объявили, что начинается отправка, они построились на плацу и ровным строем ушли на обед перед отъездом. Когда они уходили, родственники и друзья свистели и кричали слова поддержки им вслед. Военнослужащие улыбались и махали в ответ.