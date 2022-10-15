Генсек ОПЕК+ назвал верным решение о резком сокращении нефтедобычи

Решение стран ОПЕК+ значительно сократить добычу нефти было верным и своевременным. Такое заявление сделал генсек рганизации Хайтам аль-Гейс, передает РИА Новости.

«Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи было верным и своевременным», — приводятся слова аль-Гейса телеканалом Al Arabia.

Напомним, 5 октября страны во главе с Саудовской Аравией и Россией решили с ноября сократить нефтедобычу сразу на 2 млн баррелей в сутки, взяв за базу отсчета уровни, согласованные в августе, и продлив сделку до конца 2023 года.

Подобный шаг вызвал недовольство американской администрации, требовавшей увеличения объемов. Washington Times писало, что в ответ группа палаты представителей Штатов призвало Белый дом вывести военных из ОАЭ и Саудовской Аравии.