WT: В США предложили вывести войска из ОАЭ и Саудовской Аравии после решения ОПЕК+
В ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти США необходимо вывести военных из ОАЭ и Саудовской Аравии, входящих в организацию. С таким предложением выступила группа палаты представителей Штатов, сообщает Washington Times.
Согласно проекту «Закона о напряженном партнерстве», при выводе военные заберут системы ПВО, в том числе комплексы Patriot и THAAD.
«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания Президента [США Джо] Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине», — полагают политики.
Напомним, что на территории ОАЭ и Саудовской Аравии находятся несколько десятков тысяч американских военных, расположены базы. Кроме того, Штаты помогают им в подготовке военнослужащих. Каждый год в США отправлялись около 600–800 представителей ВС каждого из государств.