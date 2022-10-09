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Ру Тат
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Политика
9 октября 2022  18:32

WT: В США предложили вывести войска из ОАЭ и Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

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В ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти США необходимо вывести военных из ОАЭ и Саудовской Аравии, входящих в организацию. С таким предложением выступила группа палаты представителей Штатов, сообщает Washington Times.

Согласно проекту «Закона о напряженном партнерстве», при выводе военные заберут системы ПВО, в том числе комплексы Patriot и THAAD.

«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания Президента [США Джо] Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине», — полагают политики.

Напомним, что на территории ОАЭ и Саудовской Аравии находятся несколько десятков тысяч американских военных, расположены базы. Кроме того, Штаты помогают им в подготовке военнослужащих. Каждый год в США отправлялись около 600–800 представителей ВС каждого из государств.

#опек #США #ОАЭ #саудовская аравия
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