Генсек ООН: Призываю почтить Рамадан и прекратить огонь в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал почтить Рамадан и на период священного месяца прекратить огонь в секторе Газа и в Судане.

Он также решительно призвал устранить все препятствия для доставки гуманитарной помощи с необходимой скоростью и в необходимых объемах.

«В Газе, Судане и других местах настало время мира. Я призываю политических, религиозных и общественных лидеров сделать все возможное, чтобы сделать этот священный период временем эмпатии, действий и мира», - цитирует Генсека ТАСС.

Более того, спикер считает, что в честь Рамадана нужно освободить всех заложников в анклаве. Он подчеркнул, что религиозные праздники вскоре настанут и у исповедующих другие религии. Так, у христиан приближается Пасха (5 мая), а евреи будут праздновать Песах.

Напомним, Рамадан мусульмане встретили с заходом солнца 10 марта. На протяжении ближайших 30 дней от рассвета до заката они будут воздерживаться от еды и питья. По окончанию Рамадана наступит Ураза-байрам (10 апреля) - праздник разговения, который продлится три дня.

Ранее Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что в месяц Рамазан соблюдающих пост больше, чем читающих намаз.