Генсек НАТО Столтенберг предложил России возобновить работу представительств

Россия и НАТО могли бы установить прямую линию связи и возобновить работу своих миссий в Брюсселе и Москве соответственно. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает РБК.

«Мы должны восстановить наши офисы в Москве и Брюсселе», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса. Кроме того, он уверен в необходимости максимально использовать военные контакты во избежание инцидентов.

Диалог мог бы быть организован в рамках работы Совета Россия — НАТО. «Мы предлагаем проводить взаимные брифинги на заседаниях Совета Россия — НАТО», — цитирует слова Столтенберга телеканал RT.

По словам Столтенберга, в качестве первого шага РФ и НАТО могли бы обсудить условия проведения учений. При этом он подчеркнул, что альянс сохраняет в действии принцип «открытых дверей», хотя вступление в него Украины пока и представляется маловероятным.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МИД России подтвердил получение письменного ответа США и НАТО по гарантиям безопасности. Госсекретарь Энтони Блинкен намерен в ближайшее время провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.