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Генсек НАТО прокомментировал новые публикации западных СМИ о подрыве «Северных потоков»
Североатлантический альянс не знает, кто взорвал российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», однако подобная диверсия доказывать необходимость защиты его критической подводной инфраструктуры. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг, прибывший на неформальную встречу глав военных ведомств государств – членов НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы знаем, что было нападение на трубопроводы "Северный поток", акт саботажа, но мы не смогли идентифицировать, кто за этим стоит, – заявил он. – Мы также знаем, что это подтверждает важность защиты нашей критической подводной инфраструктуры. У нас тысячи километров подводных газовых и нефтяных трубопроводов, электрических и интернет-кабелей».
Так Столтенберг прокомментировал вопрос журналистов о публикациях в The New York Times и Die Zeit, в которых приводятся якобы новые сведения об инциденте. При этом генсек за месяц с момента, как американский журналист Сеймур Херш обнародовал результаты своего расследования, ни разу не отвечал на вопросы по данной теме, в то время как статьи The New York Times и Die Zeit уже дважды развернуто прокомментировал.
Напомним, в Кремле эти сообщения посчитали спланированным вбросом, а в ФРГ полагают, что операция могла вестись под чужим флагом.
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