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Происшествия 28 июля 2025 13:26

Генпрокуратура РФ: Причиной сбоя систем «Аэрофлота» стала хакерская атака

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В Генпрокуратуре РФ подтвердили, что причиной сбоя в работе информационной системы «Аэрофлота» стала хакерская атака.

«По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки», – указано в телеграм-канале надзорного органа.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Ранее мы писали, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. На фоне этого «Аэрофлот» отменил более 40 рейсов, включая рейс SU1276/1277 Москва — Казань — Москва.

#аэрофлот #хакерская атака #Генпрокуратура России #Уголовное дело
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