Генпрокуратура РФ: Причиной сбоя систем «Аэрофлота» стала хакерская атака

В Генпрокуратуре РФ подтвердили, что причиной сбоя в работе информационной системы «Аэрофлота» стала хакерская атака.

«По поручению Генпрокуратуры России организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой и отменой рейсов в аэропорту Шереметьево. Причиной стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки», – указано в телеграм-канале надзорного органа.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Ранее мы писали, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. На фоне этого «Аэрофлот» отменил более 40 рейсов, включая рейс SU1276/1277 Москва — Казань — Москва.