«Аэрофлот» отменил рейс из Казани в Москву и обратно из-за сбоя информационных систем

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов между Казанью и Москвой вследствие сбоя информационных систем. Под отмену попали рейсы SU1276 и SU1277.

Из-за сбоя в информационных системах, «Аэрофлот» приостановил выполнение 42 рейсов, соединяющих Москву с различными городами, включая Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск и другие направления.

Пассажирам отмененных рейсов доступны: возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.