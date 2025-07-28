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Происшествия 28 июля 2025 11:00

«Аэрофлот» отменил рейс из Казани в Москву и обратно из-за сбоя информационных систем

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Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов между Казанью и Москвой вследствие сбоя информационных систем. Под отмену попали рейсы SU1276 и SU1277.

Из-за сбоя в информационных системах, «Аэрофлот» приостановил выполнение 42 рейсов, соединяющих Москву с различными городами, включая Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск и другие направления.

Пассажирам отмененных рейсов доступны: возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.

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#аэрофлот #авиаперевозки
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