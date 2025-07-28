«Аэрофлот» сообщил о сбоях в работе сервисов

В работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой. В связи с этим возможны перебои в работе сервисов, сообщает пресс-служба компании.

«Ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», – добавила пресс-служба в своем телеграм-канале.

Авиакомпания призвала следить за информацией на онлайн-табло на сайте, табло аэропорта и за объявлениями в аэропорту. Там также добавили, что команда специалистов работает над восстановлением штатной работы сервисов. О причинах сбоя не сообщается.