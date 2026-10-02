«Ъ»: Генпрокуратура РФ добивается конфискации активов президента ФИДЕ Турлова

Тимур Турлов

Фото: ratings.fide.com

Генеральная прокуратура РФ добивается конфискации активов казахстанского бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова, избранного на прошлой неделе президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсантъ».

Издание замечает со ссылкой на базу данных Мосгорсуда, что заместитель генерального прокурора подал административный иск в Тверской районный суд столицы страны. Ответчиками по нему выступают Тимур Турлов и являющийся управляющим активами в РФ Аркадий Щукин, а также компании «В-Эмпирикал Холдинг Корп.», «Фридом Холдинг Корп.» и «Фридом финанс Европа Лтд». Суть иска не обозначена.

Ситуацию в суде и Генпрокуратуре пока официально не комментировали, но собеседники «Ъ» предположили, что целью иска может быть признание главы ФИДЕ и других ответчиков экстремистами с последующей конфискацией принадлежащих им активов.

Родившийся в Москве Турлов, основатель и генеральный директор компании Freedom Holding, в 2022 году, после начала специальной военной операции, отказался от гражданства РФ и стал гражданином Казахстана. Именно в эту центральноазиатскую страну с 2010-х годов постепенно перемещался центр его жизненных интересов. Он продал российские активы своему заместителю Максиму Повалишину – теперь они работают под брендами «Цифра банк» и «Цифра брокер». Весной 2026-го стоимость активов Freedom Holding оценивалась в 13 млрд долларов.

При этом, по данным украинских и казахстанских СМИ, Турлов неоднократно направлял пожертвования через платформу UNITED24, созданную по инициативе украинского лидера Владимира Зеленского. Согласно публикациям прессы, бизнесмен пожертвовал 1 млрд тенге (более 2 млн долларов США) посольству Украины в Казахстане – на закупку гуманитарной помощи и 371 млн 566 тыс. тенге (свыше 720 тыс. долларов) казахстанским фондам, которые «занимались поддержкой Украины в условиях гуманитарного кризиса». Сама Freedom Holding перечислила 2 млн евро на закупку автомобилей скорой помощи и так далее.

В связи с этим «Ъ» напоминает, что похожих жертвователей в России уже признавали экстремистами, поскольку суды различных уровней приходили к выводу, что отправленные ими суммы тратились в том числе на закупку беспилотников, амуниции, боеприпасов и прочего для украинских военных.

Представители Турлова сообщили изданию, что подробности исковых требований им пока в точности не известны, документы еще изучаются, и, соответственно, подробно комментировать их невозможно. Собеседование сторон по иску должно состояться в Тверском райсуде Москвы 15 октября.

С 2018 года ФИДЕ возглавлял бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. В июле этого года он попал под санкции Европейского Союза, из-за чего прекратил исполнять обязанности главы федерации и отказался от участия в предстоящих выборах. На них и одержал победу Тимур Турлов, ранее возглавивший Федерацию шахмат Казахстана. Позднее ФИДЕ решила не отменять отстранение Федерации шахмат России.