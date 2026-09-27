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На главную ТИ-Спорт 27 сентября 2026 12:37

ФИДЕ не стала отменять отстранение Федерации шахмат России

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ФИДЕ не стала отменять отстранение Федерации шахмат России
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставила в силе отстранение Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

На заседании в Самарканде делегаты большинством голосов отклонили предложения шахматных федераций Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа о восстановлении членства ФШР.

«Мы должны следовать решениям CAS. При этом я надеюсь, что мы сможем найти выход из сложившейся ситуации и однажды ФШР вернется в полных правах, когда будут выполнены условия CAS», – заявил на заседании избранный накануне главой ФИДЕ казахстанский бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов.

После начала специальной военной операции российские шахматисты могли выступать только на личных турнирах ФИДЕ в нейтральном статусе. В январе прошлого, 2025 года россиян допустили до юношеских командных турниров и командных турниров для игроков с ограниченными возможностями здоровья. В том же году ФИДЕ разрешила россиянкам выступить на командном чемпионате мира в нейтральном статусе, и они стали победительницами.

Однако в июне текущего года ФИДЕ уведомила ФШР о временной приостановке ее членства в организации из-за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 11 марта 2026-го. CAS потребовал от российской федерации в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также в Крыму.

В конце августа президентский совет ФИДЕ запретил россиянам участвовать в 46-й Всемирной шахматной олимпиаде (проходит в Самарканде с с 16 по 27 сентября). Решение было принято по инициативе бывшего тогда исполняющим обязанности президента федерации Международной шахматной федерации Вишванатана Ананда (15-го чемпиона мира).

С 2018 года ФИДЕ возглавлял бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. В июле этого года он попал под санкции Европейского Союза, из-за чего прекратил исполнять обязанности главы федерации и отказался от участия в предстоящих выборах. На них победил отказавшийся от российского гражданства уроженец Москвы, основатель и генеральный директор компании Freedom Holding, руководитель Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов.

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#шахматы #фиде
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