Дворкович решил не выставлять свою кандидатуру на выборы главы FIDE

Аркадий Дворкович в 2021 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возглавляющий Международную шахматной федерации (FIDE) с 2018 года россиянин Аркадий Дворкович не будет участвовать в предстоящих выборах президента организации из-за связанных с этим рисков для нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спортивного функционера.

«К сожалению, в выборах президента FIDE участвовать не буду, так как это создаст риски для организации», – пояснил бывший российский чиновник.

Вчера, 23 июля, Европейский Союз ввел ограничения в отношении Дворковича в рамках своего 21-го пакета антироссийских санкций. После этого тот решил добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIDE на период действия рестрикций.

«Хочу однозначно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами», – заметил вместе с тем он накануне.

Следующие выборы главы FIDE пройдут на генеральной ассамблее, которая состоится в Самарканде 26–27 сентября текущего года. Пока что исполнять обязанности президента организации будет заместитель Дворковича, 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.

Аркадий Дворкович с 2008 по 2012 год занимал пост помощника Президента РФ, с 2012-го по 2018-й – вице-премьера РФ. В 2018-м он стал президентом FIDE, сменив Кирсана Илюмжинова, а в 2022-м был переизбран на эту должность.