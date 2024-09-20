Геннадий Емельянов вновь стал сенатором России от Татарстана

Геннадий Емельянов

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Геннадий Емельянов наделен полномочиями сенатора России от Татарстана. В связи с этим с него сняли полномочия депутата. Такое решение было принято на первом заседании Госсовета РТ седьмого созыва.

«Свою кандидатуру представила только фракция “Единая Россия”», – сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Сенатором, представителем от законодательного органа, может быть только избранный депутат. На выборах в парламент седьмого созыва сенатор России от Татарстана Геннадий Емельянов был избран депутатом.

Емельянов находится на посту сенатора с 2019 года. До этого он был главой Елабужского района РТ.

Ранее сообщалось, что Мухаметшин избран председателем Госсовета РТ седьмого созыва.