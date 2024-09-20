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Минниханов: Свежие идеи избранных депутатов дадут импульс развитию Татарстана
Свежие идеи, прогрессивные решения избранных депутатов дадут импульс дальнейшему поступательному развитию Татарстана. Такое мнение выразил Раис РТ Рустам Минниханов на первом заседании Госсовета Республики седьмого созыва.
«Состав парламента значительно обновился. В него вошли деятельные, авторитетные люди, в том числе и участники специальной военной операции. Серьезно расширилось партийное представительство – избраны кандидаты всех пяти партий, представленных в Госдуме России», – сказал руководитель республики.
По его мнению, вне зависимости от партийной принадлежности все депутаты нацелены на развитие Татарстана, повышение качества жизни граждан.
Минниханов подчеркнул, что в условиях новых вызовов важно проявлять выдержку, единство и ответственность, объединиться вокруг национального лидера – Президента РФ Владимира Путина.
«Сегодня в зоне особого внимания всех уровней власти должны быть вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. В вашей работе необходим прямой контакт с людьми. Нужно работать с обращениями, решать наиболее наболевшие вопросы граждан», – обратился Раис РТ к парламентариям.
Минниханов также поздравил Фарида Мухаметшина с избранием на пост председателя Госсовета РТ седьмого созыва.
«Уверен, что благодаря вашему многолетнему опыту, профессионализму и заслуженному авторитету депутатского корпуса республики продолжится эффективное законодательное обеспечение задач, которые стоят сегодня перед Татарстаном», – заявил он.
В парламент республики избрали 99 депутатов: 50 человек по партийным спискам и 49 — в одномандатных округах. По результатам голосования «Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ — 10,54%, ЛДПР — 4,41%, «Новые люди» — 4,21%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,27%.
Численное большинство в Госсовете – у «Единой России»: избрано 86 депутатов, из них 52 сохранили свои места. От коммунистов прошли шесть депутатов, от ЛДПР и «Новые люди» – по два, от «Справедливой России» – один. Еще двое прошли как самовыдвиженцы.
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