Минниханов: Свежие идеи избранных депутатов дадут импульс развитию Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свежие идеи, прогрессивные решения избранных депутатов дадут импульс дальнейшему поступательному развитию Татарстана. Такое мнение выразил Раис РТ Рустам Минниханов на первом заседании Госсовета Республики седьмого созыва.

«Состав парламента значительно обновился. В него вошли деятельные, авторитетные люди, в том числе и участники специальной военной операции. Серьезно расширилось партийное представительство – избраны кандидаты всех пяти партий, представленных в Госдуме России», – сказал руководитель республики.

По его мнению, вне зависимости от партийной принадлежности все депутаты нацелены на развитие Татарстана, повышение качества жизни граждан.

Минниханов подчеркнул, что в условиях новых вызовов важно проявлять выдержку, единство и ответственность, объединиться вокруг национального лидера – Президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня в зоне особого внимания всех уровней власти должны быть вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. В вашей работе необходим прямой контакт с людьми. Нужно работать с обращениями, решать наиболее наболевшие вопросы граждан», – обратился Раис РТ к парламентариям.

Минниханов также поздравил Фарида Мухаметшина с избранием на пост председателя Госсовета РТ седьмого созыва.

«Уверен, что благодаря вашему многолетнему опыту, профессионализму и заслуженному авторитету депутатского корпуса республики продолжится эффективное законодательное обеспечение задач, которые стоят сегодня перед Татарстаном», – заявил он.

В парламент республики избрали 99 депутатов: 50 человек по партийным спискам и 49 — в одномандатных округах. По результатам голосования «Единая Россия» набрала 76,75%, КПРФ — 10,54%, ЛДПР — 4,41%, «Новые люди» — 4,21%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,27%.

Численное большинство в Госсовете – у «Единой России»: избрано 86 депутатов, из них 52 сохранили свои места. От коммунистов прошли шесть депутатов, от ЛДПР и «Новые люди» – по два, от «Справедливой России» – один. Еще двое прошли как самовыдвиженцы.