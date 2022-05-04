Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин раскрыл причины подписания контракта с Хафизуллиным

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с 33-летним защитником Динаром Хафизуллиным, который прошлый сезон провел в уфимском «Салавате Юлаеве».

«Динар – опытнейший защитник для первых двух пар, умеющий играть в обороне и в атаке, он отлично владеет шайбой и прекрасно видит площадку. Мы рады, что наш воспитанник вновь наденет форму "Ак Барса" и будет защищать цвета родного клуба. Его чемпионский опыт, лидерские качества и надёжность в обороне точно помогут команде в новом сезоне», — приводит слова Марата Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

33-летний воспитанник казанского хоккея прошлый сезон провел в уфимском «Салавате Юлаеве». На его счету 12 (3+9) очков в 45-ти матчах за башкирский клуб.

Всего в КХЛ защитник сыграл 629 матчей, набрав 165 (39+126) очков при показателе полезности «+66».

Напомним, что Хафизуллин становился обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале о целях «Ак Барса» на трансферном рынке отдельно разбирала возможное возвращение Хафизуллина в Казань.