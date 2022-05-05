Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин прокомментировал переход из «Динамо» Шипачева и Войнова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с 35-летним форвардом Вадимом Шипачевым и 32-летним защитником Вячеславом Войновым, которые прошлый сезон провели в московском«Динамо».

«Шипачёв и Войнов – лучшие игроки КХЛ, не раз доказавшие свой высочайший уровень, но при этом сохранившие мотивацию для завоевания главного трофея. Этот обмен серьёзно усилил бы любую команду КХЛ, мы рады, что их новым клубом стал «Ак Барса». Их переход улучшит качество нашей игры на всех участках площадки и во всех форматах. Мы уверены, что мастерство, лидерские качества и опыт работы с нашим тренерским штабом помогут Вадиму и Вячеславу быстро влиться в команду и показывать лучшую свою игру», – приводит слова Марата Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Шипачёв в минувшем сезоне, набрав 67 очков (24+43) в третий раз подряд стал самым результативным игроком «регулярки». Кроме того, Вадим номинирован на звание MVP регулярного сезона. В свою очередь, Войнов набрал 41 результативный балл (10+31) в 51 матче сезона 2021/22 КХЛ.

В этом сезоне московское «Динамо» вылетело во втором раунде плей-офф, уступив во всех четырех матчах серии столичному ЦСКА, который в итоге стал обладателем Кубка Гагарина.

Казанский «Ак Барс» в шести матчах (2-4) проиграл омскому «Авангарду» и вылетел в первом раунде плей-офф. По итогам сезона руководство клуба не стало продлевать контракт с Дмитрием Квартальновым, уволив специалиста. Новым главным тренером «Ак Барса» в ближайшее время должен быть назначен Олег Знарок.

Напомним, ранее «Ак Барс» официально объявил о возвращении в клуб воспитанника казанского хоккея Динара Хафизуллина.