Сян Бо: Планируется открытие авиасообщения между Казанью и Шанхаем

Сян Бо

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Скорее всего, новый авиарейс свяжет столицу Татарстана с одним из крупнейших городов Китая — Шанхаем. Об этом заявил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо, конкретизируя анонсированное им ранее открытие авиасообщения в ходе гастрономического вечера «Вкус Китая».

«Сейчас [процесс находится] на уровне переговоров, обе стороны выражают [заинтересованность]. Скорее всего, это Шанхай. <...> Я надеюсь, что [это произойдет] как можно быстрее», — заметил дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

Осуществлять перевозки, по словам Генконсула, будет Восточная авиакомпания (China Eastern Airlines), которая уже выполняет рейсы, связывающие Пекин и Шанхай с Москвой и Санкт-Петербургом. В столице России у авиаперевозчика существует представительство.

Выбор именно Шанхая для открытия авиасообщения Сян Бо объяснил тем, что это один из самых крупных китайских городов (на начало 2023 года его население составляло 24,8 млн человек — прим. Т-и).

Дипломат также выразил уверенность, что новое направление будет иметь спрос. Вместе с тем Сян Бо уточнил, что в первую очередь оно будет рассчитано на туристов.