Генконсульство КНР презентовало китайскую национальную кухню в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гастрономический вечер «Вкус Китая» прошел в Генеральном консульстве КНР в столице РТ. Гостями мероприятия стали консулы иностранных государств, представители мэрии Казани, министерств и ведомств Республики Татарстан.

Особенностью ужина стал мастер-класс по приготовлению китайских блюд, который провели Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо и председатель Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.

Гостям показали, как приготовить китайское национальное блюдо цзунцзы. В его основе — рис с разными начинками, завернутый в бамбуковый или тростниковый лист.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Как говорят в Китае, для народа пища — это самое главное. Так китайцы выражают свою любовь к жизни. <...> Мы верим, что все вкусы — и кислое, и сладкое, и острое, и горькое — это не только вкус еды, но и вкус жизни. <...> у каждого традиционного блюда есть своя богатая история и [связанная с ним] красивая легенда», — заметил дипломат.

Генконсул также обратил внимание, что сегодняшнее мероприятие приурочено к Празднику драконьих лодок, который насчитывает более двух тысяч лет (связан с поминовением первого известного по имени китайского поэта Цюй Юаня — прим. Т-и).

По словам Сян Бо, в Китае насчитывается восемь основных кулинарных традиций. «Попробуйте вкус Китая и ощутите очарование китайской кухни», — сказал он.

«В кулинарных традициях Китая и Татарстана много общего. Например, татарский чак-чак — точно такой же, как одна пекинская сладкая закуска. Вкус у них совсем не отличается. И поэтому мы хотим через еду, через культуру еще более укрепить взаимопонимание между народами Китая и Татарстана», — заключил Генеральный консул КНР в Казани.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для нас это уже шестой [такой] гастрономический ужин. Всего в Казани работают девять консульств, поэтому у нас еще три [подобных мероприятия состоятся] точно, а дальше мы пойдем по второму кругу, будем и дальше изучать кулинарные шедевры тех стран, которые представлены <...> в столице Республики Татарстан», — сказала в свою очередь Дарья Санникова.

«Для нас, уважаемый господин Сян Бо, большая честь сегодня быть здесь, потому что действительно это какой-то райский уголок, и даже в такую жару здесь нежарко. <...> И конечно, всем желаю приятного аппетита. Как вы верно заметили, через национальную кулинарию можно намного лучше, быстрее и, наверное, еще более осознанно понять культуры наших народов», — продолжила она.

«Я читала, изучала то блюдо, которое мы сегодня будем готовить, [и] оно в виде треугольника. <...> очень много схожих черт, которые объединяют наши культуры <...>», — подытожила глава Комитета по развитию туризма Казани.

Программу вечера дополнили традиционные китайские песни и, конечно же, чайная церемония.