news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 28 января 2026 21:38

Генконсул Индии в Казани: У сотрудничества Индии и Татарстана – неограниченный потенциал

Читайте нас в
Телеграм
Генконсул Индии в Казани: У сотрудничества Индии и Татарстана – неограниченный потенциал
Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У Татарстана и Индии – неограниченный потенциал сотрудничества в разных областях. Об этом «Татар-информу» заявил Генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д.

«У Татарстана и Индии очень большой потенциал в сотрудничестве, можно сказать, неограниченный. Это касается и рабочей силы, о которой договаривались лидеры России и Индии [Владимир Путин и Нарендра Моди]», – заявил собеседник агентства.

Дипломат не впервые приехал в Казань. В первый раз он посетил Татарстан в 2018 году, когда здесь проходили Дни индийской культуры. Тогда на него город произвел большое впечатление, но, по его словам, сейчас столица РТ совершила еще больший рывок в развитии. На взгляд Генконсула, это открывает широкие возможности для сотрудничества с Индией.

Генеральный консул владеет русским языком – он изучал его во время учебы в МГУ.

«Я выбрал для изучения русский язык, потому что он созвучен с санскритом», – подчеркнул Джейсундхар.

Во время беседы с корреспондентом «Татар-информа» он нашел в санскрите и определенное сходство с татарским языком. Как выяснилось, друг на санскрите звучит как «дуст», тогда как на татарском это «дус».

Фоторепортаж: Владимир Васильев
читайте также
Рустам Минниханов: Открытие Генконсульства Индии в Казани послужит укреплению партнерства
Рустам Минниханов: Открытие Генконсульства Индии в Казани послужит укреплению партнерства
Генеральным консулом Индии в Казани назначен господин Джейсундхар
#индия #генеральное консульство
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

28 января 2026
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026