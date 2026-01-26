Генеральным консулом Индии в Казани назначен господин Джейсундхар

Генеральным консулом Республики Индии в Казани назначен господин Джейсундхар. Об этом сообщается в официальном письме Министерства иностранных дел России, подписанном главой ведомства Сергеем Лавровым, передали в Телеграм-канале бизнес-форума «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность».

Консульский округ Джейсундхара охватывает республики Татарстан, Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Чеченскую, Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую.

Кроме того, в его юрисдикцию входят Краснодарский и Ставропольский края, а также Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская, Самарская и Саратовская области.

При выполнении консульских функций Джейсундхар пользуется всеми правами и преимуществами, предусмотренными для консульских должностных лиц иностранных государств в России в соответствии с действующим законодательством и международными договорами, заключенными РФ.