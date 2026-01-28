Рустам Минниханов: Открытие Генконсульства Индии в Казани послужит укреплению партнерства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Появление Генерального консульства Индии в Казани станет прочной основой для татарстано-индийского взаимодействия и послужит укреплению партнерства России и Индии. Об этом в поздравительном письме ко Дню Индии написал Раис Татарстана Рустам Минниханов. На торжественном мероприятии в Казани, посвященном празднику, письмо зачитал заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Искренне желаем всем жителям Индии здоровья, счастья, прекрасного праздничного настроения и дальнейших успехов в созидательном труде на благо вашей родины. Пусть уникальный духовно-культурный, инновационный, экономический потенциал страны станет динамичного и всесторонне развиваться. Уверен, открытие Генерального консульства в Казани – важное событие, которое станет серьезным подспорьем для наращивания татарстано-индийского взаимодействия, а также послужит укреплению стратегического партнерства между Россией и Индией», – подчеркнул в своем послании Минниханов.

Праздник стал первым публичным мероприятием для Генерального консула Индии в Казани Джейсундхара Д. Он пообщался с многочисленными высокими гостями, посетившими прием, и сам выступил с обращением.

«В наших планах на 2026 год – наращивание контактов между представителями Татарстана и Индии на самых высоких уровнях. Мы хотим появления общих инициатив в области нефтехимии, информационных технологиях, фармацевтике, сельском хозяйстве и туризме», – заявил дипломат.

Он напомнил, что в 2026 году Индия председательствует в БРИКС. По его мнению, очень символично, что в прошлый раз саммит объединения проходил именно в Казани.