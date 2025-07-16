Генераторы, дроны и 10 мотоциклов: из Высокой Горы отправили помощь на СВО

Из Высокогорского района Татарстана в зону специальной военной операции отправлена новая партия шефской помощи весом около 5 тонн. В состав груза вошли 10 мотоциклов, бензиновые и дизельные генераторы, квадрокоптеры, детекторы дронов, медикаменты, матрацы для госпиталя, строительные материалы и другое необходимое снаряжение – всё по просьбам военнослужащих.

Как отметил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов, это уже его пятая поездка в зону СВО за последние полгода. По его словам, на передовой сегодня служат более 800 уроженцев муниципалитета, а с начала спецоперации регион направил свыше 485 тонн помощи.

«Ну, а как по-другому? Сегодня я сам этих ребят отправлял – мобилизованных, контрактников. И если я буду в стороне, это будет неправильно по отношению к нашим ребятам, которые защищают Родину, и к их семьям. Поэтому я должен показать, что мы вместе. Делаем одно большое дело. Мы делаем победу для наших людей», – прокомментировал Хисамутдинов.

Он поблагодарил всех неравнодушных жителей района, которые внесли вклад в подготовку отправки: «Только вместе мы можем оказывать такую масштабную поддержку. Своих не бросаем!» – отметил он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – заметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.