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Медведев сообщил, что на контрактную службу за 2023 год поступили около 280 тыс. человек
С начала года около 280 тыс. человек поступили на контрактную службу в российскую армию. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил на совещании по доукомплектованию ВС РФ военными контрактниками.
«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», – говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале политика.
По словам Медведева, часть контрактников – это лица, пребывавшие в запасе, часть – добровольцы и иные категории.
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