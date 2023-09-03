Медведев сообщил, что на контрактную службу за 2023 год поступили около 280 тыс. человек

С начала года около 280 тыс. человек поступили на контрактную службу в российскую армию. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил на совещании по доукомплектованию ВС РФ военными контрактниками.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», – говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале политика.

По словам Медведева, часть контрактников – это лица, пребывавшие в запасе, часть – добровольцы и иные категории.

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