Генерал Милли: ВСУ не удастся выбить российские войска из Украины в ближайшее время

Вооруженным силам Украины вряд ли удастся выбить российские войска со всей территории страны в ближайшее время, а вероятное зимнее затишье на фронте дает шанс на возобновление переговоров. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, слова которого опубликованы на сайте Пентагона.

«Вероятность военной победы Украины, определяемой как вытеснение русских [войск] из всей Украины, <...> вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невелика в военном отношении», — констатировал американский военачальник, назвав это «очень трудной задачей».

При этом Милли заметил, что «если тактические операции замедлятся» из-за зимней погоды, то «может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров в целях урегулирования». Вместе с тем генерал допустил, что этого может и не произойти.

Ранее Марк Милли уже предлагал обратиться к дипломатии на этом этапе конфликта и воспользоваться шансом на «достижение мира», о чем сообщал телеканал CNN. Газета The New York Times писала, что генерал выступил за закрепление украинских достижений с помощью дипломатии. Но с ним не согласились Президент США Джо Байден и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан, не увидевшие в действиях России готовности к миру.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября приказал российским войскам оставить правый берег Днепра и находящийся на нем город Херсон. Через два дня Минобороны отчиталось о выводе сил на левый берег. Вечером 11 ноября в Херсон вошли ВСУ. Позднее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от партнеров сигналы о готовности России к переговорам.