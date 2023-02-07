Генерал-майор СБУ заявил о больших потерях в Артемовске и скором отводе войск из города

В тяжелых боях под Артемовском украинские военные несут серьезные потери, сообщил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его прогнозу, вскоре Вооруженные силы Украины получат приказ об уходе из города.

«В Генштабе уже давно все это обговаривают, и в ближайшее время все-таки будет принято решение об отходе из города, потому что те потери, которые мы там несем, они несоизмеримы с теми задачами, которые мы ставили», — сказал он (цитата по РИА Новости).

При этом, по его мнению, отступление из Артемовска стратегически неудачно для украинских солдат, так как отходя, они окажутся в невыгодной ситуации. «К сожалению, можем потерять некоторые высоты», — добавил Ягун.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что российские военные ведут успешные бои в районе Артемовска и Угледара, продолжают наступать на Донецком и Запорожском направлениях. Накануне сообщалось, что российская армия заняла уже больше трети города, который является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.