Шойгу заявил о наступлении российских военных в районе Артемовска и Угледара

Российские военные в результате наступательных действий на Донецком и Запорожском направлениях освободили шесть населенных пунктов, а сейчас ведут успешные бои в районе Артемовска и Угледара, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

«В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», – приводит его слова пресс-служба военного ведомства.

Он также вновь обвинил США и их союзников в попытках затянуть конфликт на Украине поставками тяжелого вооружения, заявив, что российские военные «перемалывают» это оружие и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.

Напомним, сейчас военные ведут тяжелые бои за Артемовск, который является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Накануне сообщалось, что российская армия заняла уже больше трети города.

24 февраля будет год, как Президент Владимир Путин объявил военную спецоперацию на Украине.