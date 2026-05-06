Генерал Лапин – студентам КФУ: «Наш священный долг – помнить подвиг наших предков-победителей»

Александр Лапин

Фото: пресс-служба КФУ

Герой России, генерал-полковник Александр Лапин выступил на студенческом марше Победы, который состоялся во дворе главного здания Казанского федерального университета.

В начале своей речи генерал Лапин заявил, что рад чувствовать себя в едином строю с собравшимися здесь, и, упомянув многочисленные достоинства КФУ, назвал свое присутствие на сегодняшнем мероприятии большой честью. Он поздравил всех с Днем Победы, охарактеризовав его как «величайший триумф» многонационального народа.

Военачальник также напомнил о более чем 27 млн погибших в ходе Великой Отечественной войны жителях Советского Союза, из-за чего День Победы представители самого поколения победителей и их дети называли «праздником со слезами на глазах».

«Наш с вами священный долг – помнить яркий и великий подвиг наших предков-победителей, благодаря которому мы с вами сегодня живем мирно и спокойно, можем видеть будущее, смотреть на него с оптимизмом и надеждой, что завтра будут лучше, чем сегодня», – заявил в связи с этим бывший командующий войсками Центрального и Ленинградского военных округов.

После этого генерал выразил уверенность в подобии событий Великой Отечественной войны и специальной военной операции, процитировав заключительную фразу обращения 22 июня 1941 года к советскому народу Вячеслава Молотова, бывшего тогда зампреда Совнаркома («Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»).

«И сегодня, так же, как в годы Великой Отечественной войны, лучшие сыны России, лучшие сыны нашего Отечества ведут беспримерную борьбу с врагом на полях сражений специальной военной операции <...>. И низкий поклон всем, кто сражался и продолжает сражаться за нашу любимую Родину», – заключил Александр Лапин.

Марш «Почетного батальона» КФУ был организован следующим образом. Сначала было организовано построение парадных коробок, затем прозвучали гимны России и Казанского университета. Студенты – участники акции «Бессмертный полк» стояли позади парадного строя, держа в руках портреты сражавшихся в Великой Отечественной войне профессоров и студентов университета. Подробнее о мероприятии читайте в материале «Татар-информа».

Ранее Александр Лапин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Он будет претендовать на место депутата Государственной Думы РФ от Татарстана.