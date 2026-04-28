Александр Лапин рассказал, какими вопросами готов заниматься в Госдуме
Герой России, генерал-полковник Александр Лапин готов трудиться по любому направлению работы Государственной думы Российской Федерации, однако ближе всего ему вопросы поддержки участников боевых действий. Об этом «Татар-информу» сообщил сам Лапин.
«За мою долгую карьеру от солдата до генерала у меня накопился большой разносторонний опыт как в гражданской, так и военной областях. Поэтому готов работать там, где я буду максимально полезен. Конечно, ближе для меня вопросы, связанные с военным делом и помощью ветеранам», – сказал собеседник агентства.
Сегодня генерал-полковник Александр Лапин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Он будет претендовать на место депутата Государственной Думы РФ от Татарстана.