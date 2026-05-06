«Разделять добро и зло без чат-ботов»: В КФУ прошел Студенческий марш Победы

Студенческий марш Победы, приуроченный к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел во дворе главного здания Казанского федерального университета.

«Лишь бы не было войны. Сейчас я эти слова осознаю совершенно по-другому, когда идет специальная военная операция, когда наши ребята бьются за нашу свободу и принципы. Это война умов и война за наше будущее. Мы никогда не допустим, чтобы историю перевернули», – заявил на открытии торжественных мероприятий ректор КФУ Ленар Сафин.

Ректор также отметил важность участия в этих мероприятиях студентов – как хорошую традицию, студенческий парад победы в КФУ будут безусловно продолжать.

«Фашизм не пройдет. Победа будет за нами», – сказал Сафин.

Выступил перед гостями студенческого парада главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов. Начиная свою речь, он поприветствовал генералов, офицеров, студентов и сотрудников университета, ветеранов.

«Дорогие студенты, мы прекрасно знаем и почитаем вклад многонационального советского народа из 15 союзных республик в то, чтобы 9 мая состоялось. Огромный вклад на алтарь победы положил и наш любимый Татарстан», – произнес Демидов.

Марш «Почетного батальона» Казанского университета прошел во дворе главного здания. После построения парадных коробок перед закрытой уличной сценой прозвучали гимны России и Казанского университета. Студенты-участники акции «Бессмертный полк» стояли позади парадного строя, держа в руках портреты сражавшихся в Великой Отечественной войне профессоров и студентов Казанского университета. Были среди зрителей и студенты-иностранцы. Их участие отметил Ленар Сафин: «Они тоже радуются за нашу победу».

«Наш с вами священный долг – помнить яркий и великий подвиг наших предков-победителей, благодаря которому мы с вами сегодня живем мирно и спокойно, можем видеть будущее, смотреть на него с оптимизмом и надеждой, что завтра будут лучше, чем сегодня», – заявил Герой России Александр Лапин, обращаясь к студентам со словами поздравления.

В жаркий майский день перед участниками мероприятия выступили студенты и сотрудники КФУ со стихами татарского героя-поэта Мусы Джалиля на русском и татарском языках, вокальной композицией «Блокадный вальс» и вокально-хореографической композицией «Девичий джаз» (творческий коллектив «Кофеин» и ансамбль «Диполь»). В исполнении вокального коллектива «Юан Фэн» прозвучала песня «Зорька алая».

«Сейчас эта ноша и ответственность ляжет на ваши плечи, уважаемые товарищи студенты. Когда вы создадите семьи и будете рассказывать уже своим детям о том, кем были ваши предки», – напомнил студентам заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ, герой России Расим Баксиков.

Среди зрителей памятного хода был и директор культурно-спортивного комплекса «Уникс» Александр Луконин. Он принес портрет своего деда Федора Андреева, который погиб в 1943 году при форсировании Днепра.

«Идея проведения этого мероприятия появилась более, чем 10 лет назад. Мероприятия, посвященные Дню победы, в Казанском университете и вообще во всей стране идут еще с советских времен», – рассказал журналистам проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности КФУ Ариф Межведилов.

Впервые «Бессмертный полк» провели в Томске в 2012 году, рассказал проректор по воспитанию молодежи Казанского университета. В 2015 году, к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, студенты КФУ провели «студенческий марш»: взвод студентов строевым шагом прошли по улице Кремлевской. Тогда впервые вышел «Почетный батальон-210», названный так к 210-летнему юбилею Казанского университета.

«Сегодняшнее мероприятие – это продолжение традиций нового поколения молодежи. И сегодня вы будете видеть строевой шаг «Почетного батальона-210», где объединились сотрудники университета и студенты», – сказал Межведилов.

После мероприятий у главной сцены парадный строй, отрабатывавший строевые элементы на протяжении двух месяцев, отправился к мемориальной стене в Аллее славы Казанского университета. Там, с участием почетных гостей, прошла церемония возложения цветов в память о студентах и преподавателях университета, погибших при исполнении воинского долга.

В церемонии возложения цветов приняли участие почетные гости студенческого парада, а также первый проректор КФУ Дмитрий Таюрский и советник ректора КФУ Динар Хамитов.

«И сегодня мы видим, как происходит подмена истории и ее фальсификация, как освобождение заменяется оккупацией. Все это составляет нравственные основы нового зарождающегося вида нацизма – технофашизма», – произнес на открытии церемонии Таюрский.

Страшное слово «технофашизм», заявил первый проректор КФУ, составляют течения, которые стремятся поставить человека в зависимость от цифровых технологий, сделать его источником данных, лишенного чувств и личности. Цифровой оккупации он противопоставил «живую память», которая позволяет «разделять добро и зло без чат-ботов».