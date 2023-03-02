Генерал Фазлетдинов: РФ разрабатывает новые операции с ядерным оружием для защиты от США

Российские военные специалисты разрабатывают «перспективную форму стратегического применения» ВС РФ — операцию стратегических сил сдерживания, которая, в числе прочего, предполагает применение ядерного оружия. Это необходимо для защиты от возможной агрессии со стороны США, говорится в статье первого замкомандующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова. Материал опубликован в журнале «Военная мысль», издаваемом Минобороны.

Авторы пишут, что агрессивность военно-политического курса США возрастает на фоне того, что страна теряет лидирующие позиции в мире. Своим главным противником штаты видят Россию, утверждается в статье.

США планируют «разгром» России в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции», пишут военные. Утверждается также, что своей конечной целью Вашингтон якобы видит уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России.

«Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона… отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания», — говорится в публикации.

В числе целей новой российской операции авторы материала называют отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь российских стратегических наступательных сил. Кроме того, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система ПРО, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских стратегических ракет. Финальный этап операции предполагает нанесение «неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала».

Напомним, Президент России Владимир Путин ранее поручил Минобороны и «Росатому» быть готовыми к ядерным испытаниям, отметив, что Россия пойдет на такой шаг, только если на него решатся США. Вашингтон после этого заявил, что не планирует проводить ядерных испытаний.