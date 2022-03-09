General Electric приостановила деятельность в России

Американская корпорация General Electric приостанавливает свою деятельность в России. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

При этом компания продолжит предоставлять необходимое медицинское оборудование и поддерживать существующие энергетические услуги.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.