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Экономика
9 марта 2022  05:06

General Electric приостановила деятельность в России

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Американская корпорация General Electric приостанавливает свою деятельность в России. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

При этом компания продолжит предоставлять необходимое медицинское оборудование и поддерживать существующие энергетические услуги.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.

#санкции против россии
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