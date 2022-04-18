Турбины пока под парами: что ждёт энергопроекты Татарстана в эпоху санкций?

Генерирующие предприятия Татарстана в последние годы значительно обновили мощности. Оборудование в основном покупалось за рубежом. Несколько проектов в Татарстане еще строится и часть установок тоже импортные. Какие проблемы могут возникнуть у энергетиков из-за введенных Западом санкций – в обзоре «Татар-информа».

Евросоюз на днях принял пятый пакет санкций, который запрещает прямую или косвенную продажу российским энергетикам запчастей для паровых турбин и котлов

Фото © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала 2000-х в Россию было поставлено около 100 иностранных газовых турбин

Евросоюз на днях принял пятый пакет санкций, который запрещает прямую или косвенную продажу российским энергетикам запчастей для паровых турбин и котлов. Поставки по контрактам, заключенным до 9 апреля, нужно будет завершить не позднее 10 июля.

Санкции могут стать весьма болезненными для энергетики, так как чреваты проблемами при ремонтах газовых электростанций РФ. По данным газеты «Коммерсант», ограничения могут коснуться ТЭС общей мощностью более 15 ГВт. По оценкам Vygon Consulting, в составе парогазовых установок (ПГУ) российских энергоблоков работают зарубежные турбины мощностью более 5 ГВт.

Всего с начала 2000-х в Россию было поставлено около 100 мощных газовых турбин, в основном производства Siemens, General Electric, Ansaldo, Alstom и Mitsubishi. Руководитель направления по водороду и энергоэффективности Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников оценивает совокупную мощность энергоблоков с газотурбинными установками (ГТУ) и ПГУ в 20% от мощности всех ТЭС, или около 35 ГВт. При этом суммарная установленная мощность всей энергосистемы России на 1 января 2022 года составляла 246,6 ГВт, из них на ТЭС приходится более 66%.

«Суммарная установленная мощность всей энергосистемы России на 1 января 2022 года составляла 246,6 ГВт, из них на ТЭС приходится более 66%» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые установки на ТЭЦ ликвидировали энергодефицит в Казани

Импортные паровые турбины и котлы стоят на станциях таких гигантов как «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО», «Т Плюс» и «Фортум». Энергокомпании Татарстана, оставаясь независимыми от крупных федеральных холдингов, для повышения эффективности производства электроэнергии и тепла тоже делали ставку на передовые парогазовые технологий. В Казани только по договорам поставки мощности (ДПМ) на трех ТЭЦ были построены ПГУ общей мощностью около 870 МВт, при суммарной установленной мощности трех ТЭЦ более чем в 1,55 ГВт.

Модернизировало производство «Татэнерго» – компания в декабре 2014 года ввела ПГУ на 220 МВт на Казанской ТЭЦ-2, в августе 2018 года – ПГУ на 246 МВт на Казанской ТЭЦ-1. В 2017 году на Казанской ТЭЦ-3 (принадлежит «ТГК-16», ранее входившая в «ТАИФ», сейчас – в СИБУР) запустили крупнейшую в России установку электрической мощностью 405,6 МВт.

Запуск этих установок помог ликвидировать проблему энергодефицита в Казани, а также радикально сократить удельные расходы условного топлива (УРУТ) на отпуск электрической энергии. Так, если до 2017 года УРУТ Казанской ТЭЦ-3 составлял 306,3 г/кВт*час, то по итогам 2020 года сократился до 217 г/кВт*час. Это до сих пор лучший показатель в Татарстане и один из лучших в стране (по России в среднем УРУТ – 306,2 г/кВт*час, у «Татэнерго» - 294 г/кВт*час, и тоже за счет ПГУ).

В 2018 году ТЭЦ-3, на которой только начала работать новая газовая турбина, сразу же установила рекорд в собственной истории, нарастив производство сразу на 40%, с 3,2 до 4,5 млрд кВт*часов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам 2021 года суммарная годовая выработка электроэнергии только ПГУ «Татэнерго» (на Казанских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2) превысила 2,9 млрд кВт*часов, это 20,2% от объема выработки всей компании, и, соответственно, 10,8% от всей выработки в энергосистеме республики. Данных по выработке ПГУ на Казанской ТЭЦ-3 «ТГК-16» нет, но в 2018 году станция, на которой только начала работать новая газовая турбина, сразу же установила рекорд в собственной истории, нарастив производство сразу на 40%, с 3,2 до 4,5 млрд кВт*часов.

«Вся вырабатываемая электроэнергия поставляется на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ), откуда закупается гарантирующим поставщиком в необходимых для республики объемах», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минпромторга РТ со ссылкой на заместителя главы ведомства Марата Минибаева.

Все три ПГУ на ТЭЦ в Казани построены на американских турбинах

По данным министерства промышленности и торговли Татарстана, сейчас энергоблоки с ПГУ на ТЭЦ «Татэнерго» и «ТГК-16» эксплуатируются «в штатном режиме». Однако «вопросы их дальнейшего сервисного обслуживания прорабатываются».

Проблема в том, что все три ПГУ на ТЭЦ в Казани были построены на газовых турбинах американской General Electric, которая еще в марте заявила, что приостанавливает свою деятельность в России, за исключением предоставления необходимого медицинского оборудования и поддержки существующих энергетических услуг. Совет производителей энергии (объединяет генерирующие компании РФ) ранее уже высказывал опасение, что при возникновении дефицита импортных запчастей или невозможности сервисного обслуживания проблемы с эксплуатацией энергоблоков на иностранных ПГУ вполне могут стать реальностью.

Проблема в том, что все три ПГУ на ТЭЦ в Казани были построены на газовых турбинах американской General Electric, которая еще в марте заявила, что приостанавливает свою деятельность в России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для уже работающих энергоблоков риски могут возникнуть в сервисном обслуживании – от затруднений в логистике и оплате услуг (и запчастей) иностранных компаний до необходимости искать альтернативного поставщика в случае, если иностранная компания принимает решение уйти с российского рынка. Пока трудно сказать, в какой степени этот риск уже реализовался и может реализоваться в среднесрочной перспективе. Но уже понятно, что основное внимание нужно будет уделить именно энергосистеме Казани», – считает Юрий Мельников из «Сколково».

Впрочем, по мнению аналитика ФГ «Финам»Наталии Пырьевой, «пока речь не идет о глобальном разрыве отношений с Россией, и проблем с эксплуатацией имеющихся энергоблоков на ПГУ с турбинами GE возникнуть не должно».

В Минэнерго РФ также не видят рисков для энергосистемы. Глава ведомства Николай Шульгинов подчеркивал, что «исчерпание ресурса ГТУ зарубежного производства не является критичным для нашего энергобаланса», поскольку на них приходится всего 8% установленной мощности (22 ГВт). К тому же большая часть ГТУ (13 ГВт) не выработала еще и половину нормативного ресурса, поэтому на ближайшие годы вопрос о необходимости их замены не является актуальным.

В стране достаточные и резервы генерирующих мощностей – порядка 40,8 ГВт на 2023 год и почти столько же на 2024 год (40 ГВт), то есть надежность работы энергосистемы в любом случае будет обеспечена (впрочем, это не отменяет рисков в локальных энергоузлах). А для нивелирования влияния на режимы работы в энергорайонах с большой долей газовых турбин «Системным оператором» и Минэнерго России будут производится изменения графиков ремонтов генерирующего и сетевого оборудования, а также «иные мероприятия по экономии ресурса отдельных ПГУ с высокой наработкой».

«В электроэнергетике проблем мы пока точно не видим»

Отечественные производители энергетического машиностроения развертывают серийное производство российских газовых турбин большей и средней мощности.

В 2027-2028 годы планируется реализовать проекты по вводу в работу российских ПГУ с суммарным объемом мощности 1,6 ГВт, предусматривающие установку девяти локализованных в России газовых турбин различных мощностных рядов.

Николай Шульгинов: «По разному оборудованию, компонентам ситуация разная. Мы направили перечень критически важного оборудования в Минпромторг, и министерство этим активно занимается» Фото: minenergo.gov.ru

«Всегда нужно рассматривать конкретный сегмент отрасли, и в этом сегменте находить критическое оборудование, компоненты, которые нужны. Потому что, может быть, и 99% импортозамещаем, но нет критически важного оборудования, и это проблема. По разному оборудованию, компонентам ситуация разная. Мы направили перечень критически важного оборудования в Минпромторг, и министерство этим активно занимается. В условиях отсутствия запчастей для оборудования, конечно, ищутся аналоги, в том числе производимые в России, или которые будут производиться в России. Тема важная, занимаются ей уже много лет, просто сейчас снова активизировалась эта работа в условиях изменившейся ситуации. В электроэнергетике проблем мы пока точно не видим», – заявил Николай Шульгинов в интервью «Известиям» 13 апреля.

Энергоблок на Нижнекамскнефтехиме готовят к запуску

В стратегии развития топливно-энергетического комплекса Татарстана до 2030 года было указано, что приоритетом в в электроэнергетике будут повышение конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития на базе новых современных технологий. Поэтому неудивительно, что и все новые инвестпроекты в газовой генерации Татарстана также базировались на ПГУ. В партнерстве с немецкой Siemens «ТАИФ» планировал построить мощные установки на своих ключевых предприятиях – «Казаньоргсинтезе» и «Нижнекамскнефтехиме», а также на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

В марте на возводимой ПГУ-ТЭС на «Нижнекамскнефтехиме» (входит в «СИБУР») уже началась пуско-наладка, 8 марта специалисты провели совместную настройку обеих газотурбинных и паротурбинной установок, что позволило впервые достичь мощности 500 МВт. Между тем Siemens еще до введения пятого пакета санкций ЕС объявила о приостановке поставок и работы над новыми проектами в России. Правда, текущую деятельность по обслуживанию и ремонту компания обещала осуществлять «в соответствии с санкционными мерами», напомнила Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам».

По данным Минпромторга Татарстана, поставка основного и вспомогательного оборудования в рамках проекта на «Нижнекамскнефтехиме» уже «осуществлена в полном объеме» Фото: tatarstan.ru

По данным Минпромторга Татарстана, поставка основного и вспомогательного оборудования в рамках проекта на «Нижнекамскнефтехиме» уже «осуществлена в полном объеме». «В настоящее время завершаются строительно- монтажные работы, ведутся пуско-наладочные работы в соответствии с графиками выполнения работ и приемка исполнительной документации от генерального подрядчика. После выполнения этих работ, по информации компании, будет ПГУ-ТЭС планируется ввести в эксплуатацию. Произойти это должно в 2022 году.

В целом СИБУР сообщил в своей отчетности, что компания сейчас «анализирует влияние новых санкций на свою операционную деятельность». «Неопределенность вокруг новых санкций (в том числе вероятность их дальнейшего расширения в будущем) и ограничений деловой активности российских компаний осложняет оценку последствий и возможного воздействия на деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – заявила компания. Однако руководство принимает все возможные меры для обеспечения стабильной деятельности в текущих обстоятельствах.

На Заинской ГРЭС планируется установка оборудования General Electric

Стратегический для энергосистемы Татарстана инвестпроект – строительство самой мощной в регионе Заинской ГРЭС «Татэнерго» с ПГУ мощностью 858,3 МВт. У установки должен быть фантастический для России коэффициент полезного действия – 64,7%. Установка будет состоять из одной газовой турбины 9HA.02 мощностью 576,6 МВт, одной паровой турбины D650 на 281,7 МВт, дожимной компрессорной станции с блоком очистки газа, трехконтурного барабанного котла-утилизатора с естественной циркуляцией и вспомогательного оборудования.

За счет этого мегапроекта стоимостью 37,5 млрд рублей «Татэнерго» сможет вывести из эксплуатации четыре паросиловых энергоблока ГРЭС общей мощностью 800 МВт. Годовой объем выработки на ПГУ составит 6,3 млрд кВт*часов с удельным расходом топлива менее 200 г/кВт*час (на 30% ниже, чем на действующих блоках) и коэффициентом использования установленной мощности не ниже 85%. За счет выработки электроэнергии на оборудовании с высоким КПД сократится и расход природного газа на 39 млрд кубометров в год, что приведет к сокращению выбросов загрязняющих веществ на 72 млн тонн в пересчете на СО2.

Стратегический для энергосистемы Татарстана инвестпроект – строительство самой мощной в регионе Заинской ГРЭС «Татэнерго» с ПГУ мощностью 858,3 МВт Фото: tatarstan.ru

Проект включен в программу модернизации ТЭС, реализуемых в рамках программы ДПМ-2. Поставка мощности с новой ПГУ должна начаться в 2024 году. Изначально технологическим партнером «Татэнерго» должна была стать Siemens (точнее, ее СП с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова – «Сименс технологии газовых турбин»), но потом в корпоративном тендере победила заявка турецкой компании Enka, которая предложила оборудование General Electric.

«Татэнерго» сильно рисковало, выдвигаясь на федеральный отбор проектов модернизации ТЭС с нелокализованной газовой турбиной, к тому же большой мощности, которых в России в принципе не производят. Но проект прошел, поскольку он стратегически важный для всей энергосистемы Средней Волги.

Модернизация Заинской ГРЭС «позволит снизить относительно среднерыночной динамики стоимость энергии для потребителей на оптовом рынке в энергорайоне «Татэнерго» и соседних с ним, обеспечит оптимизацию перетоков между энергозонами Средней Волги и Урала и как следствие – повысит эффективность сглаживания суточных и сезонных пиков цен для потребителей, исключит покрываемый за счет перетоков извне дефицит электроэнергии в Татарстане».

«В связи с санкциями ведется проработка дальнейшей поставки оборудования»

По данным «Татэнерго», 24 марта на Заинской ГРЭС начался монтаж каркаса здания главного корпуса новой установки. Там предстоит смонтировать более 5,6 тыс. тонн металлоконструкций, чтобы до ноября текущего года закрыть тепловой контур – это даст возможность «полномасштабно развернуть работы по монтажу основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов и кабельной продукции внутри главного корпуса в зимний период», рассказал замдиректора Заинской ГРЭС по строительству ПГУ-850 МВт Юрий Стрелков. Бетонирование фундаментов под котел-утилизатор и газовую турбину уже завершено, армирование фундамента под паровую турбину – продолжается.

В планах строителей – завершить основные работы нулевого цикла до лета, так как поставка основного оборудования ожидается именно в летний период.

По данным «Татэнерго», 24 марта на Заинской ГРЭС начался монтаж каркаса здания главного корпуса новой установки. Там предстоит смонтировать более 5,6 тыс. тонн металлоконструкций Фото: tatarstan.ru

По оценке Юрия Мельникова из Центра энергетики МШУ «Сколково», для проектов, находящихся в фазе строительства, основные риски сосредоточены в логистике, платежах и связанном с ними удлинением сроков реализации проектов. «Поскольку они реализуются по схеме ДПМ, срыв сроков может привести к штрафам для генерирующих компаний. Проект на Заинской ГРЭС здесь находится в зоне большого риска из-за использования уникального импортного оборудования», – полагает он.

Однако в Минпромторге Татарстана подчеркнули, что инвестиционный проект на Заинской ГРЭС крупнейший. «В связи с наложенными экономическими санкциями ведется проработка дальнейшей поставки оборудования», – подчеркнули в ведомстве.

Интересно, что проект еще одной ПГУ – на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2) – от санкционных рисков был избавлен изначально, хотя тогда никто и не предполагал, что они вообще могут возникнуть. «Татнефть» за счет новой установки планирует вывести из эксплуатации давно выработавшую свой ресурс теплофикационную турбину ПТ-135/165 мощностью 135 МВт, то есть в данном случае речь идет о газовом оборудовании средней мощности.

«Одним из основных требований программы ДМП-2 является использование оборудования, производство которого локализовано на территории РФ. Это минимизирует ограничения, вызванные невозможностью поставки оборудования иностранного производства. Учитывая данный факт, по имеющейся информации, ООО «Нижнекамская ТЭЦ» заключен долгосрочный контракт с ПАО «Силовые машины», являющемся одним из крупнейших российских производителей и поставщиком комплексных решений в области энергомашиностроения, на поставку основного оборудования (газовая турбина в комплекте, генератор, котел утилизатор)», – отметили в Минпромторге Татарстана.

Александр Попов